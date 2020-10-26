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رئيس وزراء باكستان ينتقد ماكرون

اتهم رئيس وزراء باكستان "عمران خان" أمس، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بأنه "هاجم الإسلام" عندما شجع على عرض الرسوم التي تسخر من النبي محمد.

وفي تغريدة له على "تويتر"  قال خان: "المؤسف أن الرئيس ماكرون اختار أن يتعمد استفزاز المسلمين، ومنهم مواطنوه، من خلال تشجيع عرض الرسوم المسيئة التي تستهدف الإسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام".

وتأتي تصريحات خان بعد أيام من إشادة ماكرون بمدرس التاريخ الذي قتل على خلفية عرضه الرسوم التي تسخر من النبي محمد في الفصل خلال درس عن حرية التعبير.

​ورأى رئيس الوزراء الباكستاني أنه كان بإمكان ماكرون التصرف بحكمة لحرمان المتطرفين من أي ذرائع لكنه عوضا عن ذلك "اختار تشجيع رهاب الإسلام من خلال مهاجمة الإسلام وليس الإرهابيين الذين يرتكبون العنف.

وأضاف خان: "بمهاجمته الإسلام، ومن الواضح عن غير فهم له، هاجم الرئيس ماكرون وآذى مشاعر ملايين المسلمين في أوروبا وفي أنحاء العالم".

وتأتي تصريحات خان بعد انتقاد مماثل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لماكرون استدعت بعده فرنسا سفيرها في أنقرة.