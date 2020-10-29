رئاسة الوزراء تنفي ضمنا تصريحات منسوبة لعرنوس

طالبت رئاسة الحكومة اليوم بعدم الاعتماد على أي وسيلة غير سورية رسمية لنقل تصريحات منسوبة لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس.



وأشار المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء إلى ضرورة “عدم اعتماد أي تصريح ينسب إلى رئيس مجلس الوزراء غير صادر عن وسائل الإعلام السورية الرسمية، أو المنصات الإعلامية لرئاسة مجلس الوزراء”



وأكد المكتب أن “أي تصريح يدلي به رئيس مجلس الوزراء لأي موقع أو صحيفة أو وسيلة إعلامية، سينشر على وسائل الإعلام الرسمية ومنصات رئاسة مجلس الوزراء”



وكانت مواقع إعلامية، إضافة إلى صحيفة “الوطن” نشرت تصريحات نسبتها لحسين عرنوس خلال اجتماع في اتحاد نقابات العمال، وقالت إنه أعلن أمام العمال أن “كمية القمح المشتراة لا تكفي سوى لشهر ونصف الشهر لإنتاج الخبز”، وأكد على أن “الرغيف خط أحمر ولن يُمس إلا في الحدود البسيطة”



كما نقلت عن عرنوس أنه “لم ينف إمكان تكرار أزمة المحروقات وغيرها” وأنه وصف الظروف التي تعمل ضمنها حكومته بأنها “من أصعب ظروف العالم”



كما نقلت عن عرنوس أن “هناك تحسنا للوضع المادي لذوي الدخل المحدود”، لافتا إلى أن “قرارات ستصدر قريبا في مجال التعويضات”



وكانت صفحة رئاسة مجلس الوزراء ذكرت بخصوص القمح أن حاجة البلاد منه “تبلغ مليونا و200 ألف طن مستورد، مؤكدة توفير احتياجات البلاد من القمح حتى نهاية العام الحالي.





المصدر: RT