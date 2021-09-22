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ذهبت لاستخراج شهادة ميلاد فاكتشفت أنها متزوجة من امرأة!

قالت سيدة تونسية من مدينة القصرين إنها استخرجت شهادة ميلاد من مدينة جربة، واكتشفت أنها تنص على أنها متزوجة من سيدة مقيمة بمدينة نفطة منذ شهر مارس 2020.
وعبرت السيدة في حديثها مع موقع “موزاييك أف أم” عن استنكارها لوقوع خطأ بهذا الشكل في الوثائق الرسمية، ما سيتسبب لها بإجراءات إضافية ستعطل السير العادي لحياتها، خصوصا وأنها مطالبة بتجديد جواز سفرها بطلب من رب عملها.

ودعت السيدة السلطات المسؤولة إلى التدخل وتصحيح ما ورد في دفتر حالتها المدنية.
المصدر: “موزاييك أف أم”