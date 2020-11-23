دمشق تبدأ بتعديل عدادات التكاسي

بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المواصلات والنقل مازن دباس بدء محافظة دمشق تعديل عدادات التكاسي العاملة ضمن المدينة في مقر السورية للشبكات بمنطقة نهر عيشة والبالغ عددها نحو 21 ألف تكسي.



ودعت محافظة دمشق في بيان لها السائقين بالتوجه الفوري إلى مقر السورية للشبكات لتعديل العدادات، لغاية 31/12/2020 كي لا يتعرض السائق للمخالفة وحجز المركبة.



بدوره مدير هندسة المرور والنقل ياسر بستوني أوضح أنه عند مراجعة مقر الشركة لتعديل العداد يحصل السائق على لصاقة مكتوب عليها «العداد معدل للتقيد بما يظهر على الشاشة».



كما سيتم توزيع لصاقات للتكاسي التي لم تعدل العداد مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من الراكب عند ظهور قراءة العداد الحالي على شاشة عداد التكسي، حيث يكون المبلغ المطلوب من الراكب دفعه إضافة لما يسجله العداد على الشكل التالي:



– يضاف 100 ليرة بحال أظهر العداد رقماً يتراوح بين 50 إلى 200 ليرة.



– يضاف 200 ليرة بحال ظهور من 215 إلى 350 ليرة.



– يضاف 300 ليرة للمبلغ المتراوح ما بين 365 إلى 500 ليرة.



– وفي حال ظهر رقم بين 515 إلى 650 ليرة على شاشة العداد يكون المبلغ المطلوب إضافته 400 ليرة.



– أما عندما يظهر الرقم من 665 إلى 800 ليرة وما فوق يصبح المبلغ المضاف 500 ليرة.



– وعند ظهور الرقم 815 ليرة وما فوق على شاشة العداد يضاف إلى الأجرة 600 ليرة.