دراسة: رذاذ السعال والعطس يتجاوز المترين

حذر باحثو جامعة Loughborough من أن السعال والعطاس يعملان مثل “قنابل ذرية صغيرة” تتجاوز مترين بانتظام.



وابتكر الفريق نموذجاً رياضياً أظهر أن بعض القطرات يمكن أن تطير لمسافة تزيد عن 3.5 متر بسبب ظاهرة تُعرف باسم دوامة الطفو (وهي الحركة المضطربة للهواء الساخن الكثيف الذي يتم طرده مع القطرات عند السعال أو العطس).



وقال قائد الدراسة، الدكتور “إميليانو رينزي”، “في غالبية تحليلاتنا، تشير التنبؤات التي قدمها نموذجنا إلى أن أكبر القطرات تتجاوز باستمرار النطاقات الأفقية البالغة مترين من المصدر قبل الاستقرار على الأرض.



وفي بعض الحالات، يتم دفع القطرات بما يزيد عن 3.5 متر بواسطة الدوامة الطافية، التي تعمل مثل القنبلة الذرية الصغيرة.



يذكر أنه من الممكن أن تكون الإرشادات التي تقترح حدود المسافة المادية لمترين كافية لمنع الانتقال المباشر عبر قطرات كبيرة الحجم، بحسب الدراسة.





RT