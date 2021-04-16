دراسة تكشف العدد الهائل للتيرانوصورات التي جابت الكرة الأرضية

أفادت دراسة علمية جديدة بأن حوالي 2.5 مليار ديناصور مع نوع تيرانوصور ربما جاب الأرض على مدار مليوني عام.



وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس" الخميس، اكتشف فريق من جامعة كاليفورنيا في بيركلي باستخدام حسابات تستند إلى حجم الجسم والنضج الجنسي واحتياجات الطاقة للكائنات، أن عدد حيوانات التيرانوصور، ملك الديناصورات الشرس، التي عاشت على مدار 127 ألف جيل، كان حوالي 2.5 مليار.



وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، تشارلز مارشال، مدير متحف علم الحفريات بجامعة كاليفورنيا: "هذا يعني كثيرا من الفكاك، كثيرا من الأسنان، كثيرا من المخالب".



وأشار مارشال إلى أن هذا التقدير يساعد العلماء في تحديد معدل الحفاظ على أحافير التيرانوصور ويؤكد مدى حظ العالم بمعرفته عنها على الإطلاق.



وجابت الأنواع أمريكا الشمالية لنحو 1.2 مليون إلى 3.6 مليون سنة، ما يعني أن كثافة تعداد التيرانوصور كانت صغيرة في وقت ما.



وقالت الدراسة إنه سيكون هناك نحو اثنين من التيرانوصور في مكان بحجم واشنطن العاصمة في وقت، ولكن 3800 في مكان بحجم كاليفورنيا في وقت آخر.



وتم العثور على حوالي 100 من أحافير 32 تيرانوصورا بها ما يكفي من المواد لتوضيح أنها بالغة.



وقال مارشال كذلك إنه إذا كان هناك 2.5 مليون تيرانوصور بدلا من 2.5 مليار، فربما لم نكن لنعرف أبدا بوجودها.



وقام فريق مارشال بحساب عدد التيرانوصورات باستخدام قاعدة بيولوجية عامة تقول إنه كلما زاد حجم الحيوان، قل عدد سكانه، ثم أضافوا تقديرات لمقدار الطاقة الذي يحتاجه التيرانوصور، وهو من أكلة اللحوم، للبقاء على قيد الحياة. وكلما زادت الطاقة المطلوبة، قلت كثافة الانتشار.



كما أخذوا في الاعتبار أن التيرانوصور بلغ مرحلة النضج الجنسي في وقت ما بين 14 إلى 17 عاما من عمره، وعاش 28 عاما على الأكثر.



وصرحت عالمة الأحياء القديمة في كلية ماكاليستر، كريستي كاري روجرز، التي لم تشارك في الدراسة: "ربما مثل كثير من الناس، راجعت الرقم مرتين للتأكد من أن عيني لم تخدعني عندما قرأت لأول مرة أن 2.5 مليار تيرانوصور قد عاشوا على الإطلاق".





المصدر: "أسوشيتد برس"