خمس وفيات في حريق معمل للدهان في المدينة الصناعية بحلب

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب سبعة آخرون بجروح في الحريق الذي نشب أمس في معمل لصناعة الدهان والمواد البلاستيكية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب.



وبين العقيد محسن كناني قائد فوج إطفاء حلب أن الحريق أدى إلى وفاة شخص بعد نقله إلى المشفى وأربعة آخرين ما زالوا داخل المعمل ويجري العمل على انتشال جثامينهم من بين مخلفات الحريق وسبع إصابات بحروق تتراوح بين المتوسطة والشديدة لافتا إلى أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل وتتم حاليا عمليات العزل والتبريد وإزالة الأضرار والمخلفات.



واندلع أمس حريق في معمل لصناعة الدهانات والمواد البلاستيكية يحتوي على مواد شديدة الاشتعال في المنطقة الثانية بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار أتى على محتويات المعمل نتيجة صعوبة الإطفاء نظراً لأن الحريق في مكان مغلق وملئ بالمواد القابلة للاشتعال.