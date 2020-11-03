خلال 4 ساعات في ليلة واحدة دمشق تحقق ربع الموسم المطري تقريبا يعوض الجفاف الذي حدث في شهر تشرين الأول والأمور مبشرة على جميع المحافظات السورية حتى الخميس القادم على الأقل.



شهدت عدد من المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة ، وسجلت أعلاها في منطقة قاسيون المهاجرين بدمشق 44 ملم وهو ما يقارب ربع الموسم.



– وأوضحت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل وصلت في دمشق وريفها إلى 44 مم في قاسيون و25 مم في ساحة الحجاز و23 مم في التل و20 مم في مساكن برزة و17 مم في النبك و14 مم في دوار المطار و13 مم في المشرفة والكسوة و12 مم في ميسلون و 10 مم في عسال الورد ودوما”.