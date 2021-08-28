خطة عمل لمعالجة آثار التلوث البحري من الفيول المتسرب في ثلاثة أيام!!

ترأس محافظ طرطوس المحامي صفوان ابو سعدى ظهر اليوم اجتماعاً موسعاً في محطة توليد بانياس الحرارية بحضور اللجنة المشكلة من قبله لمعالجة آثار التلوث البحري الذي سببته الكميات الكبيرة من مادة الفيول التي تسربت من أحد خزانات المحطة يوم الثلاثاء الماضي، ومدير عام مؤسسة التوليد محمود رمضان ومدير المنطقة وأمين الشعبة العمالية ورئيس مجلس مدينة بانياس ومديري الجهات العامة ذات العلاقة والكوادر الإدارية والفنية في المحطة وعدد من الزملاء الإعلاميين.



وبعد أن استمع ابو سعدى إلى مشاهدات وملاحظات ومقترحات رئيس اللجنة المهندس بسام حمود ومديري البيئة والموانئ والصرف الصحي والمؤسسة والمحطة بخصوص الآثار المترتبة وبقع الفيول المنتشرة في عدة مواقع على الشاطئ أكد ضرورة معالجة هذه الآثار بالسرعة القصوى واضعاً إمكانات المحافظة وأجهزتها بتصرف اللجنة والمحطة مفوضاً اللجنة باستئجار آليات وعمال وشراء كل مستلزمات العمل وإنهاء آثار التلوث من البحر وعلى شاطئ المحافظة على امتداد عدة كيلو مترات خلال ثلاثة أيّام، أما بخصوص إزالة الآثار من أرض المحطة فيعود للمحطة التي تعهدت بالانتهاء منها خلال خمسة عشر يوما.



وقسّم المحافظ العمل لعدة قطاعات، وسمى مديراً لكل قطاع ووافق على تأمين خمسين عاملاً وشراء مستلزمات عملهم على حساب المحافظة واستئجار مناشير كهربائية وجرارات وتراكسات إذا لزم الأمر ومخاطبة إدارة الموانئ لتقديم معدات وأجهزة مكافحة التلوث بالسرعة القصوى، وفي ختام الاجتماع قام المحافظ والحضور بزيارة إلى موقع الخزان والتسرب الذي حصل منه، وأدلى بتصريح لوسائل الإعلام أكد أن خطة العمل التي وضعها لمعالجة آثار التلوث سوف يتابعها بشكل شخصي مع اللجنة والمحطة وصولاً لتنفيذها خلال ثلاثة أيّام والسؤال الذي يطرح نفسه هل تنجح الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطة ضمن المدة المحددة أم إن التوسع في انتشار الفيول ضمن البحر وعلى الشاطئ سيؤخر التنفيذ ؟



هيثم يحيى محمد- الوطن