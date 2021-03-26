خسارة قاسية لمنتخبنا أمام البحرين

تعرض منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى خسارة قاسية أمام مستضيفه البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد



وجاءت المباراة مليئة بالأخطاء الدفاعية من قبل منتخبنا الذي لم يحسن المهام الدفاعية في مواجهة هجوم البحرين وعلى صعيد الوسط والهجوم لم يؤد منتخبنا المطلوب منه في هذه المباراة ولم يظهر من منتخبنا إلا المواس والعثمان إياز ومحمد و بقية اللاعبين بواد آخر إضافة لحارس المرمى طه موسى الذي كان استثناء ولولاه لاهتزت شباكنا أكثر مما سجل فيها.

الشوط الأول انتهى للبحرين بهدفين لهدف.



في الشوط الثاني لم تكن الحلول التي اتخذها مدرب المنتخب نبيل معلول فاعلة فرغم أن الأخطاء الدفاعية ظهرت بشكل واضح في الشوط الأول إلا أنه لم يبال بها ولم يعمل على تصحيح خط الظهر فسجل المنتخب البحريني هدفا ثالثا وأضاع الكثير، وهذه الخسارة هي الأقسى التي يتعرض لها منتخبنا أمام البحرين بتاريخ لقاءات المنتخبين.



صحيح أن المباراة ودية وهي استعدادية للأهم والقادم من المباريات إلا أن الأداء لم يكن يدعو إلى التفاؤل في هذه المباريات وما سبقها والمنتخب لم يقدم نصف المطلوب منه ولم نجد لمسات المدرب المفترض أن تكون في هذه المباراة على الإطلاق وبات الوضع بحاجه إلى نظرة أخرى.



منتخبنا عكس واقع كرتنا، وزاد المدرب من هذه النظرة السوداوية، وبمثل هذه العقلية لا يمكن أن نحقق حلم الوصول إلى المونديال.