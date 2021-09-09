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خبيرة أردنية تكشف فوائد مذهلة للصابون المصنوع من حليب الحمير

كشفت خبيرة تغذية أردنية عن فوائد مذهلة لنوع من صابون البشرة يتم تصنيعه من حليب أنثى الحمار (الأتان).

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن سوزانا حداد، أخصائية التغذية بمركز “ريفيفا” للتجميل في عمان أن صابون حليب الأتان يساعد في تحقيق توازن في درجة الرطوبة في الجلد.

وأوضحت خبيرة التغذية أن هذا المنتج يساعد في إزالة آثار البقع وحب الشباب وتجاعيد الوجه، وذلك لأنه يحتوي على بروتينات وعناصر معدنية.

وبينت حداد أنه يحتوي على عناصر المغنيسيوم والنحاس والصوديوم والمنغنيز والزنك والكالسيوم والحديد.

​وأشارت حداد كذلك إلى أن حليب الحمار يحتوي على نسب محدودة من الكازين وهو بروتين بطيء الهضم قابل للتخثر.

وفي المقابل يحتوي حليب الحمير على نسب مرتفعة من مصل اللبن الذي يشتمل على مضاد للميكروبات ومركبات يمكن أن تحول دون نمو الفيروسات والبكتيريا،بحسب حداد.

ويأتي الحديث عن فوائد هذا النوع من الصابون الخالي من المواد الكيميائية، بعد الإعلان عن مشروع هو الأول من نوعه بالأردن وفي الشرق الأوسط، لتصنيع صابون من حليب الحمير.