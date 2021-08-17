حلب: تعديل أوقات فتح وإغلاق المحلات والفعاليات التجارية

أصدرت محافظة حلب اليوم قراراً يقضي بتعديل أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات ما يلي:



- المحلات والأسواق التجارية من /8/صباحاً حتى /9 / مساء .



- محلات بيع المواد الغذائية بكافة أنواعها من الساعة /6/صباحاً حتى /1/ ليلاً ، بما فيها أيام العطل .



- محلات الحلويات والبوظة و بيع العصائر من / 6 /صباحاً حتى /1/ليلاً .



- المطاعم والكافيتريات والحانات والملاهي من /7/صباحاً حتى /1/ ليلاً ، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت، حتى الساعة /2/ مساءً .



- صالات الأفراح حتى الساعة /1/ ليلاً .



- النوادي الرياضية من الساعة / 6 /صباحاً حتى /11/ ليلاً .



- المولات وكافة الفعاليات الموجودة فيها من الساعه /6/ صباحاً حتى /1/ ليلاً .



- صالونات الحلاقة (الرجالية والنسائية) من الساعه/ 9 /صباحاً حتى /10 /مساء .



- محلات الانترنت من الساعه /11/صباحاً وحتى/ 8/ مساء .- محطات الوقود 24 ساعة.



وتضمن القرار تكليف قيادة شرطة محافظة حلب والوحدات الشرطية التابعة لها بتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم الضبوط اللازمة أصولاً .