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حلب: تعديل أوقات فتح وإغلاق المحلات والفعاليات التجارية

أصدرت محافظة حلب اليوم قراراً يقضي بتعديل أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات ما يلي:

- المحلات والأسواق التجارية من /8/صباحاً حتى /9 / مساء .

- محلات بيع المواد الغذائية بكافة أنواعها من الساعة /6/صباحاً حتى /1/ ليلاً ، بما فيها أيام العطل .

- محلات الحلويات والبوظة و بيع العصائر من / 6 /صباحاً حتى /1/ليلاً .

- المطاعم والكافيتريات والحانات والملاهي من /7/صباحاً حتى /1/ ليلاً ، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت، حتى الساعة /2/ مساءً .

- صالات الأفراح حتى الساعة /1/ ليلاً . 

- النوادي الرياضية من الساعة / 6 /صباحاً حتى /11/ ليلاً .

- المولات وكافة الفعاليات الموجودة فيها من الساعه /6/ صباحاً حتى /1/ ليلاً .

- صالونات الحلاقة (الرجالية والنسائية) من الساعه/ 9 /صباحاً حتى /10 /مساء .

- محلات الانترنت من الساعه /11/صباحاً وحتى/ 8/ مساء .- محطات الوقود 24 ساعة. 

وتضمن القرار تكليف قيادة شرطة محافظة حلب والوحدات الشرطية التابعة لها بتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم الضبوط اللازمة أصولاً . 