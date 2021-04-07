حقيقة توزيع الخبز عن طريق الرسائل النصية

أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع أنه من غير الوارد حالياً توزيع الخبز عن طريق الرسائل النصية.



وأشار هزاع إلى أنه نظراً لارتكاب عدد من معتمدي بيع الخبز مخالفات والتلاعب بتوزيع مادة الخبز بالجملة كما تبين الضبوط المنظمة من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات فإن هناك توجهاً لتوطين البطاقات بالتعاون مع المخبز والمعتمد على حد سواء لمنع تلاعب المعتمدين بتوزيع هذه المادة.



وأكد هزاع أن تعديل بيانات الأسرة متاح لمن لم يقم بتعديل بياناته في أي وقت حيث تستطيع الأسرة الحصول على كامل مخصصاتها.