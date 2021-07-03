حريق في مسجد السلطان في حماة

نشب حرق في ساعات الفجر الأولى بمسجد السلطان في منطقة الدباغة بحماة



أوضح مصدر في فوج إطفاء حماة أنه في تمام الساعة الثانية ليلاً ورد لغرفة عمليات فوج إطفاء حماة من قبل دورية قسم الدباغة المتواجدة في المكان عن نشوب حريق في مسجد السلطان.



وعلى الفور انطلقت النجدة الأولى وسيطرت على الحريق في بدايته



ورجح المصدر أن يكون سبب الحريق هو ماس كهربائي مبيناً أن الأضرار اقتصرت على الماديات (تابلو الكهرباء والبطارية)



وأكد المصدر أنه قد تم إخماد ما يقارب عشر حرائق في يوم الجمعة بحماة وأغلبها لأسباب تتعلق بارتفاع درجات الحرارة