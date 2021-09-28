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حذاء ب ٣ ملايين في أحد محلات دمشق !!

حذاء ب ٣ ملايين في أحد محلات دمشق !!

أثارت صورة حذاء شفاف للبيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي في أحد أسواق دمشق بمبلغ ٣ مليون السخرية والاستهجان من قبل السوريين في الوقت الذي تراجعت الحالة الاقتصادية لدى معظم الناس وبات هم العائلة فقط تأمين لقمة العيش اليومية.

وجاء في المنشور " ما بتلاقو ها لقصص غير عنا بشارع الحمرا.. الحذاء الشفاف  وقلبو ابيض متوفر لجميع المقاسات بسعر  معقووول بس ب  3 مليون ل.س  مالذي يمنعك من الشراء حتى الان سارع بحجز قندرتك الآن.. 

فيما كانت أبرز التعليقات :


" حدا بحط ٣ ملايين مشان يبينو صفة اصابيع رجلي ورجلو كيف ممعوسة بالبوط، 
مابيتخيط اذا قبع  وابينقبل بالموارد المائية لان اصفى من المي لميضخوها عالبيوت .. 

مين بدو يشتريه بالوقت اللي صار حتى الخبز صعب نشتريه.

اكيد في عالم عنا بتشريه من أجل المنفخة وبيقولو أزمة اقتصادية اي سلم عليها !! 


.. رزق الهبل ع المجانين" 