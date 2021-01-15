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حتى الأفران الحكومية تتلاعب بوزن الخبز في حلب!

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب ٤ أفران حكومية تتلاعب بوزن الخبز من أصل ٤٠ ضبطا تموينيا لمخابز سطرت بحقها ضبوط تموينية خلال الأسبوعين الماضيين.

وبين مصدر في “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بحلب أنه، ومن خلال الجولات الميدانية للمعنيين بالمحافظة وعناصر المديرية وبمتابعة من محافظ حلب حسين دياب وتوجيهاته بالتشدد في مراقبة عمل الأفران ، جرى تنظيم ضبوط بحق فرن الأكرمية الاحتياطي الحكومي لسوء صناعة خبز ونقص وزن بالخبز التمويني ومخبز الحمدانية الآلي الحكومي لنقص وزن بالخبز التمويني ومخبز الوحدة الاحتياطي الحكومي لنقص وزن بالخبز التمويني عدا مخبز الميدان الآلي الحكومي لمخالفة القيود الرسمية ببيع مادةالخبز ” البيع لأشخاص بمجموعة من البطاقات الذكية”.

و أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أحمد سنكري أن الضبوط التي جرى تنظيمها شملت ١٦ ضبطاً نتيجة نقص الوزن و١٠ ضبوط نتيجة سوء صناعة الرغيف و٨ ضبوط نتيجة البيع بسعر زائد لمادة الخبز وضبطين بسبب الإتجار بالخبز التمويني وضبطين لعدم التقيد بمواعيد العمل وضبطين لمخالفة القيود الرسمية ببيع مادة الخبز.

 



الوطن