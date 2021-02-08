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حالة شفاء نادرة من فايروس كورونا

شهدت إحدى المشافي السورية حالة شفاء نادرة من فايروس كورونا لمريض كان قد خضع لعملية قلب مفتوح، ويعاني عدداً من الأمراض.

حيث أوضحت الصحة السورية، أن المريض قاسم الرهبان البالغ 63 عاماً، دخل مشفى ممدوح أباظة في مدينة القنيطرة، وهو يعاني من ضيق تنفس وسعال جاف وترفع حروري ووهن عام ونقص أكسجة بنسبة 78 في المئة.

وأضافت أن المريض كان يعاني من الضغط، والسكري، وضخامة البروستات، ولديه سابقة جراحية إذ خضع لعملية قلب مفتوح.

ولفتت الصحة السورية إلى أنه تم تطبيق البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى كورونا حتى تماثل المريض للشفـاء بعـد 12 يـوماً من قبوله في قسم العزل، فيما ارتفعت نسبـة الأكسجة إلـى 92%.

بدورهم، مقربون من المريض، أوضحوا أن المريض تماثل للشفاء دون أن يتعرض لأي مضاعفات قلبية، مشيرين إلى أن البروتوكول العلاجي الذي خضع له هو ذاته المطبق من وزارة الصحة، ويتضمن بدايةً “الأكسجة، ثم مميعات الدم، إضافة لدواء الأذيثرومايسين والصاد الحيوي الوريدي، والديكساميتازول”، مع المراقبة المستمرة والتحاليل.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا، حتى اللحظة تجاوز حاجز الـ 14 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات 952، وبالمقابل هناك أكثر من 8 آلاف حالة شفاء.