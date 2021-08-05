حالة الطقس 5/8/2021

تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف على المناطق الساحلية والشمالية والغربية والوسطى مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية.



وأكد مصدر في مديرية الرصد الجوي أنه سيطرأ تغير على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة على كافة المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بشكل عام.



وبالنسبة ليوم الغد بين المصدر أن درجات الحرارة ستوالي انخفاضها التدريجي بشكل بسيط مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية وتكون درجات الحرارة بدمشق و المناطق الجنوبية مابين 39-41 درجة بشكل عام وفي المناطق الشرقية والبادية ترتفع بشكل واضح وتسجل مابين 45-46 درجة أما المناطق الساحلية تسجل مابين 34 - 35 درجة مع إرتفاع واضح بالرطوبة وبذلك أجواء مزعجة قليلاً والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الساحلية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في المناطق الداخلية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً خلال ساعات بعد الظهر



وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض بشكل ملموس يوم الأحد مع توقعات بزخات مطر عشوائية على أجزاء من المناطق الساحليةوحذر المصدر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة خاصة مابين من 11 وحتى 4 عصراً.