حالة الطقس 28/4/2021

يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية شرقية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والبادية مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المناطق الجبلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية والجو ربيعي دافئ وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمي حار في المناطق الشرقية والبادية