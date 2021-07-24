حالة الطقس 24/7/2021

أفادت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستبقى حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم السبت، سيكون صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية والمناطق الجنوبية الغربية وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة.



وتكون الرياح جنوبية غربية في المنطقة الساحلية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الأحد، أوضحت الأرصاد الجوية أن الحرارة في سوريا ستبقى حول معدلاتها والطقس يكون صحو بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



من جهتها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، توقعت أن تكون الأجواء خريفية لطيفة خلال اليومين المقبلين، في السواحل السورية وجبالها وما حولها وتوقعات بزخات مطر عشوائية محتملة خصوصاً اليوم، فيما تسجل دمشق وباقي المناطق والمحافظات الداخلية مزيد من الانخفاض على درجات الحرارة نهاراً وليلاً ولكنها تبقى إجمالاً حارة نهاراً ولطيفة منعشة ليلاً.



وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن بداية شهر آب ستكون ألطف من شهر تموز الجاري، وخصوصاً في أول اسبوع نهاراً وليلاً في جميع المناطق السورية، حسب صفحة “هوى الشام”.