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جيش الاحتلال: إيران تخطط لشنّ هجمات من الدائرة الثانية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيداي زي لبرمان، أمس الجمعة، إن "إيران تخطط لشن هجمات على إسرائيل من اليمن والعراق وإيران"، مشيراً إلى أن الجيش يراقب كل التحركات الإيرانية، وأن غواصاته تبحر إلى "أماكن مختلفة بعيدة وقريبة".

وكشف زي لبرمان، في حديث لموقع "إيلاف" نشر الجمعة، بأن "إيران قد تهاجم إسرائيل من العراق أو من اليمن"، مضيفاً: "لدينا معلومات أن إيران تطور طائرات مسيرة وصواريخ ذكية تستطيع الوصول إلى إسرائيل".

وشدد على أن "إسرائيل تراقب عن كثب تحركات إيران في المنطقة"، ولفت إلى أن قائد الأركان في جيش الاحتلال، أفيف كوخابي، عندما حذر إيران من الإقدام على أي هجوم، قصد العراق واليمن، وعندما تحدث عن دائرة الدول الثانية، كان يقصد أن الدائرة الأولى هي لبنان وسوريا.

واتهم زي لبرمان إيران بأنها هاجمت منشآت "أرامكو" السعودية في أيلول 2019 من اليمن والعراق والأراضي الإيرانية مستخدمة عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة عن بعد بدون أن يكشفها أحد، قائلاً إن "هذا يدل على قدرة إيرانية كبيرة في هذا المجال".

وأكد زيلبرمان أن "الأمر قد يعاد فعله انطلاقاً من تلك المواقع ضد إسرائيل، لذلك عينها على العراق واليمن مؤخراً".