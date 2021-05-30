جولات مفاجئة على المنشآت الصناعية تنفيذاً للمرسوم 8

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة جادة في تطبيق المرسوم رقم 8 المتعلق بحماية السوق المحلية, وسلامة المواد المطروحة في الأسواق ومنع عمليات الغش والسرقة من قبل ضعاف النفوس من التجار وغيرهم.



وأضاف أن الوزارة سوف تتخذ إجراءات استباقية وجولات مفاجئة على المنشآت الصناعية والتجارية والإنتاجية التابعة للقطاعين العام والخاص سواء من خلال متابعة السلع وجودتها في الأسواق أو من خلال المعلومات التي ترد إلى الجهاز الرقابي بارتكاب المخالفات في مواقع الإنتاج.



وخلال جولة مفاجئة على مخبز الجديدة الآلي تم الاطلاع على واقع عمل المخبز وجودة الخبز المنتج, ومدى الالتزام بتعليمات الوزارة المتعلقة بإنتاج وتوزيع الخبز وفق البطاقة الإلكترونية, وعلى معمل للصناعات الغذائية في منطقة صحنايا.



ونتيجة الجولة تم تنظيم ضبط تمويني بحق صاحب المعمل لارتكابه مخالفة التلاعب بتاريخ الإنتاج بحيث يضع تاريخ صلاحية لعدة أيام مقدماً.



وخصصت الزيارة الثانية لمعمل صناعة الشيبس في منطقة صحنايا, حيث تم تنظيم ضبط بوجود حشرات ضمن أكياس المادة الأولية لصناعة شيبس الذرة, واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.