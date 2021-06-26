جريمة قتل شنيعة بحق طفلة مريضة تعرضت للتعذيب على يد زوجة والدها

وردت معلومات إلى شرطة منطقة القصير في حمص تفيد بوفاة طفلة عمرها ثماني سنوات تدعى ( زينب . ح) قام ذويها بدفنها بطريقة مثيرة للريبة والشك في قرية ( هيت ) بمنطقة القصير



تم إعلام النيابة العامة وقررت فتح تحقيق بالموضوع، ومن خلال جمع المعلومات تبين أن الطفلة المذكورة كانت تعاني من ضمور في الدماغ ونقص الأكسجة وغير قادرة على النطق والحركة ووالدها متزوج من امرأة ثانية



وبالتحقيق مع المدعوة ( شيرين ) زوجة والد الطفلة اعترفت بإقدامها على ضرب رأس الطفلة بالجدار وبعصا وحرقها بسيخ معدني وتركها دون علاج ونزع أذنها اليمنى بشكل كامل وقيام جدة الطفلة بوضع أدوية مخصصة لعلاج الأبقار والأغنام على جروح الطفلة مما أدى إلى مفارقتها الحياة



وبالتحقيق مع والد الطفلة المدعو ( عبد الرحمن ) اعترف بعلمه بإقدام زوجته الثانية على ضرب ابنته من طليقته أكثر من مرة وقيامها بنزع أذنها وأنه قام بدفن الأذن في إحدى زوايا منزله



كما اعترفت جدة الطفلة المدعوة ( فطيم. م ) بما نسب إليها، وبدلالتهم تم استخراج الأذن المدفونة وإخراج الجثة وتبين أن سبب وفاتها ناجم عن الجروح والحروق التي تعرضت لها.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.