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جريمة بشعة تهز بيروت

شهد لبنان جريمة بشعة  راحت ضحيتها عاملة إثيوبية، لتثير الجدل والغضب من قبل المنظمات الإنسانية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه عثر، على حقيبة أمام بنك "لبنان والمهجر" في شارع الاستقلال بالعاصمة بيروت، تحتوي على أشلاء بشرية.

فيما حضرت القوى الأمنية وفرضت طوقاً في المكان، وتبين أن الجثة تعود لعاملة من الجالية الإثيوبية، وعثر داخل الحقيبة على يديها وأرجلها مقطعة.

وكتبت منظمة "حركة مناهضة العنصرية" اللبنانية: "امرأة إثيوبية تضاف اليوم إلى جرائم قتل العاملات المهاجرات في لبنان".

وبحسب المنظمة، منذ نيسان 2020، وقعت 14 جريمة مماثلة تمّت تغطيتها إعلامياً، ولا تزال الكثير من عاملات المنازل المهاجرات تعاني خلف الأبواب المغلقة من قبل الكفلاء.