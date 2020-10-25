جامعة دمشق تقرر صرف مليون ليرة لطلاب الدكتوراه و500 ألف للماجستير

قررت جامعة دمشق صرف مبالغ مالية بشكل مباشر لطلاب الدراسات العليا الذين يقومون بمشاريع أبحاث للماجستير والدكتوراه في الكليات والمعاهد العليا التابعة لها وذلك وفق ميزانيات محددة.



وجاء في القرار بحسب “سانا” أنه “يسجل مجلس البحث العلمي بشكل مباشر أبحاث الماجستير والدكتوراه التي تقل ميزانيتها عن 500 ألف ليرة سورية لأبحاث الماجستير ومليون ليرة سورية لأبحاث الدكتوراه” .



على أن يصرف لطلاب الماجستير مبلغ مئتي ألف ليرة سورية فقط ولا يتم صرف باقي المبلغ المرصود له إلا عند نشر بحث إضافي خارجي عن المطلوب.



فيما يصرف لطلاب الدكتوراه مبلغ 400 ألف ليرة سورية ولا يصرف باقي المبلغ إلا عند نشر بحث إضافي خارجي عن المطلوب ليصار إلى صرف كامل المبلغ المرصود للطلاب.



وحسب القرار تعرض الأبحاث التي تفوق الميزانية المقترحة على لجان البحث المختصة للبحث بأهمية البحث وحاجته للتمويل المطلوب.



مع التأكيد على عدم الموافقة على تضمين المقترح المالي أيا من البنود التالية “قرطاسية وحواسيب شخصية وأجور تنقلات وتدريب الطلاب ونفقات نشر وأجور لاختبارات يمكن أن تتم في مخابر الجامعة”.



وأكدت الجامعة أنه عندما يتطلب البحث المقدم من الطالب تجهيزات مخبرية فإنه يجب على المخبر المختص تأمين التجهيزات ضمن خطة تجهيز المخبر وعندما يتطلب البحث العلمي من الطالب تجهيزات حاسوبية أو برمجيات خاصة فإنه يجب تأمينها ضمن خطة القسم المختص في الكلية.