سورية تؤكد أن حقها السيادي على الجولان لا يخضع للتفاوض
الأمانة السورية للتنمية تبدأ بتوزيع 8 مليارات على المتضررين من الحرائق
معهد واشنطن للدراسات: سورية لا يمكن معاقبتها كسائر الدول والعقوبات لم تحقق أي هدف
بعد تزايد الخروقات.. تصعيد ميداني بين الجيش والمجموعات المسلحة في ريفي حلب وإدلب
بعد انسحاب «ترامب» من الاتفاق النووي.. «بايدن» يعلن العودة له
وزير النفط: قريباً سوريا لن تحتاج لاستيراد أي مشتقات نفطية
ريف حلب.. إصابة مرتزقة الاحتلال التركي إثر اندلاع الاشتباكات فيما بينهم
منظمات أمريكية تطالب بايدن بوقف التعاون مع السعودية في حربها على اليمن
الاحتلال التركي يُنشئ نقطة مراقبة جديدة في محيط جبل الزاوية المطل على طريق M4
تصعيد تركي ضدّ «قسد»: محاولة توسّع في شرقي الفرات
بدء جولة جديدة من محادثات جنيف لمناقشة الدستور
تركيا تستعد للسيطرة على مدينة عين عيسى شمال الرقة
مسلحون ينقلون عددا من أسطوانات الكلور في ريف إدلب ضمن شحنة أدوية
جرحى مدنيون جراء انفجار دراجة مفخخة في ريف إدلب
روسيا تعلن عن أكثر من 20 خرق من قبل المسلحين في ريف إدلب خلال 24 ساعة

ثلاث طرق للتخلص من نزلة البرد بسرعة

عددت الطبيبة البريطانية ومقدمة البرامج التلفزيونية سارة جارفيس في مقابلة مع إكسبرس ثلاث طرق فعالة ستساعد على التخلص بسرعة من نزلات البرد.

الأولى هو رذاذ الحلق. أوضحت المتخصصة، أنه يمكن أن يصبح حاجزًا وقائيًا ضد الميكروبات. وقالت: "أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يخفض مدة أعراض الزكام إلى النصف ويقلل مسار المرض بمقدار الثلث".

النصيحة الثانية التي قدمها جارفيس هي استخدام نبتة القنفذية. في الوقت نفسه، أشارت إلى نتائج متضاربة من الدراسات حول فعالية هذا الدواء.

الطريقة الثالثة الفعالة للتخلص من أعراض البرد عن طريق تناول فيتامين سي أو تناول الأطعمة التي تحتوي عليه - الحمضيات والفلفل والبروكلي وملفوف بروكسل والبطاطس.

في وقت سابق، قالت اختصاصية التغذية إيرينا ليزون إنه في الطقس البارد والممطر، يمكن أن تساعد التوابل في الوقاية من نزلات البرد وعلاجها.

وفقا لها، يمكنك صنع مشروبات دافئة بالتوابل التي تقوي جهاز المناعة. تساعد أيضا في تخفيف أعراض المرض الذي بدأ.