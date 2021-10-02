توقيف شخص أقدم على سرقة محولات كهربائية من مستودع في سوق الهال بدمشق
أثناء قيام دورية من مركز شرطة مخيم الوافدين في ريف دمشق بالمهام الموكلة إليها، قامت بإلقاء القبض على شخص في محلة ضاحية الإسكان بمخيم الوافدين ، تبين أنه يدعى (رجب . ش) وعثر بحوزته على كيس قماش بضمنه أربعة محولات كهربائية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة هذه المحولات من مستودع في سوق الهال بدمشق عائد للشركة السورية للتجارة .
تم إعلام الشركة المذكورة وأكدت أن المحولات الكهربائية عائدة لها، وسلمت المسروقات إلى مندوب الشركة أصولاً ، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص .