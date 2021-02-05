توقيف شبكة تقوم ببيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة في مدينتي اللاذقية وجبلة

نتيجة المتابعة المستمرة والبحث عن المطلوبين وأرباب السوابق بجرائم المخدرات تمكن فرع مكافحة المخدرات باللاذقية من إلقاء القبض على شبكة بيع وترويج وتعاطي للمواد المخدرة في مدينتي اللاذقية وجبلة مؤلفة من خمسة أشخاص يتزعمهم شخص يدعى ( محمد . أ ) يلقب نفسه " أبو علي البدوي " ضبط بحوزته كمية من مادة الهيروئين المخدر موضوعة ضمن ظروف ورقية معدة للبيع عددها ٥٨ ظرف ، وعدد من حبوب الكبتاغون وكف حشيش مخدر ومكيال حديدي يستخدم لوزن مادة الهيروئين، والمدعو (عهد . ك) المطلوب بعدة نشرات شرطية بجرائم المخدرات، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما ببيع وترويج المخدرات في كل من مدينتي اللاذقية وجبلة بالاشتراك مع أشخاص آخرين .ومن خلال البحث والتحري تمكن فرع مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على باقي شركائهم



وهم ( أركان. ح) ، ( عمار . ت) (سعيد. م)، وتبين أن جميعهم من أرباب السوابق وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.



تمت مصادرة المواد المخدرة ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .