توقيف تجار ومروجي مخدرات ومصادرة كميات كبيرة منها في دمشق وريفها

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من توقيف 7 أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة ومصادرة كميات كبيرة منها .



وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وترويجها وتعاطيها ونقلها والمتاجرة فيها.



حيث تم توقيف تاجر مخدرات مع زوجته في بلدة (مضايا) بعد إقدام زوجته على تحريض الجوار ضد عناصر الدورية بقصد تهريب زوجها ومحاولة إخفاء ميزان إلكتروني، والعثور في منزله على كمية /300/ غرام من مادة الهيروئين المخدر، و/200/ غرام من مادة الحشيش المخدر وكمية/ 5/ خمسة غرامات كوكائين مخدر.



كما تم توقيف ثلاثة أشخاص في محلة (ركن الدين) أثناء حيازتهم وترويجهم وتعاطيهم المادة المخدرة وضبط كمية / 100/ غرام من مادة الهيروئين و/100/ غرام من مادة الحشيش المخدر ، و/ 2000/ ألفي حبة كبتاغون مخدرة.



إضافة إلى توقيف شخص في محلة ( الزبلطاني )، ومصادرة كمية /1.200/ كيلو ومائتان غرام من مادة الحشيش المخدر، و/100/ مائة غرام من مادة الهيروئين المخدر،وتوقيف شخص في محلة (دف الشوك ) ومصادرة كمية /1/ واحد كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر و/200/ حبة مخدرة نوع كبتاغون، وبندقية حربية مع مذخرات وطلقات.



تمت مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين معهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .