توقيع اتفاقية إعادة تأهيل وترميم سوق الأحمدية في حلب القديمة

انطلاقاً من الجهود المبذولة لإعادة ترميم مدينة حلب الأثرية القديمة والسعي لدفع عجلة الإنتاج فيها، تمّ بالمشاركة مع الأمانة السورية للتنمية، توقيع اتفاقية لترميم وتأهيل (سوق الأحمدية) أحد أهم أسواق الشارع المستقيم في مدينة حلب القديمة.



وقّع الاتفاقية وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ومحافظ حلب حسين دياب والرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية شادي الإلشي والمدير التنفيذي لمؤسسة الآغا خان الثقافية علي اسماعيل والمدير العام لمديرية الآثار والمتاحف محمد نظير عوض ورئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي، وذلك في مدرسة الحلوية جانب الجامع الأموي في حلب.



وبموجب الاتفاقية ستشرف محافظة حلب بالشراكة مع المديرية العامة للآثار والمتاحف على أعمال الترميم للموقع وفق الصلاحيات الممنوحة ،وسيعمل مجلس المدينة على التنسيق مع المديريات الخدمية المعنية لتنفيذ أعمال تأهيل البنية التحتية للموقع والإشراف عليها.



وزيرةالثقافة لبانة مشوح، أكدت خلال توقيع الاتفاقية أن حلب “مهوى القلوب ، وهي تتعافى وتستعيد دورة الحياة من خلال المشاريع المتعددة في شتى المجالات، بما فيها تأهيل العديد من الأسواق والأوابد الأثرية القديمة التي طالها الإرهاب”.



وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية في هذا الظرف التاريخي يعدّ رسالة قوية إلى العالم أجمع بعودة سورية إلى مكانتها السابقة ، لافتةً إلى أن هذه الأوابد تعتبر ملكاً للبشرية جمعاء.



يذكر أن سوق الأحمدية، يعدّ أحد الأسواق التسعة للشارع المستقيم والبالغ طوله ٤٠ متراً ، وهو امتداد لسوق السقطية الذي جرى ترميمه بوقت سابق، وتغلب عليه تجارة الألبسة والقطنيات ويتضمن ٢٠ محلاً تضررت بشكل كبير خلال الحرب على سورية.