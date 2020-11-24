تنفيذ 27 منشأة صناعية وحرفية جديدة في طرطوس خلال شهرين

نفذت مديرية صناعة طرطوس عدد من المنشآت الصناعية والحرفية في المحافظة تنوعت بين مجالات مختلفة.



وقال مدير صناعة طرطوس المهندس عمار علي “تم تنفيذ 27 منشأة صناعية وحرفية خلال الشهرين الماضيين منها 18 منشأة صناعية و9 منشآت حرفية يعمل فيها 78 عاملاً، وذلك برأسمال 120 مليون ليرة”.



وبين علي أن المنشآت الصناعية تتنوع بين صناعة وإصلاح وسائل النقل المائية ( السفن) كالمعدات والعائمات الصغيرة وأحبار الطباعة والخزائن المعدنية لحفظ الأموال، إضافة للمنظفات كسائل جلي، معجون جلي، والصابون السائل، ناهيك عن المواد المعقمة والمطهرة المنزلية والخزن والتبريد وآلات الصناعات الغذائية ومعداتها وغيرها من الصناعات الغذائية والتجميلية.



أما بالنسبة للمنشآت الحرفية، فقد أشار عمار إلى صناعة الألبان ومشتقاتها، وتحضير وتعبئة الزعتر والبهارات بأنواعها والخبز والفطائر على الصاج والمعجنات بأنواعها، بالإضافة لمنجور الألمينوم والأثاث المنزلي والخشبي والبلوك.



صفاء علي