تنظيم 57 ضبطاً تموينياً بريف دمشق

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 57 ضبطاً تموينياً طالت عدداً من الفعاليات التجارية لارتكاب أصحابها مخالفات نص عليها القانون 14 لعام 2015 شملت حيازة مواد مجهولة المصدر، وكذلك مواد منتهية الصلاحية في الكسوة و دوما.



كما ضبطت عناصر المديرية مخبزا تموينيا في ديرعطية بمخالفة البيع بسعر زائد وسائق سيارة بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني في القزاز.



إضافة إلى ضبط عدد من المحلات التجارية بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار و البيع بسعر زائد و عدم إبراز فواتير الشراء وإعطاء فواتير غير نظامية وسيتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية.



