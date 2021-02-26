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تمديد فترة التسجيل للطلاب المستجدين في الجامعات

وافق مجلس التعليم العالي على تمديد فترة التسجيل للطلاب المستجدين المسجلين في الجامعات للعام الدراسي 2020-2021 لغاية الخامس عشر من شهر آذار القادم كموعد نهائي ولا يمدد التسجيل بعد هذا التاريخ.

وفي قرار آخر وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم على عدم تحميل الطلاب المستضافين في الجامعات عند العودة لجامعاتهم الأم أكثر من 6 مقررات داعياً الجامعات إلى تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة موضوع مكافئة المقررات لطلابها المستضافين عند عودتهم للجامعة الأم.

ووفق القرار فإن كل طالب تم تكليفه بأكثر من ستة مقررات قبل صدور هذا القرار يطالب بستة مقررات فقط وكذلك الطالب الذي نجح بجزء من هذه المقررات التي كلف بها في دورة المقررات غير المتماثلة يكلف بالمواد المتبقية بما لا يزيد على ستة مقررات.


وناقش المجلس خلال اجتماعه اليوم أيضاً واقع كليات التمريض والعلوم الصحية وإعادة النظر في الخطط الدرسية والمناهج فيها مؤكداً ضرورة التركيز على جانب تدريب الطلاب في المشافي وتوصيف عمل الخريجين وتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع.