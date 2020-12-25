تمديد فترة الاكتتاب على محاضر الفئة الأولى في سوق السيارات للمرة الأخيرة

أكد مدير مدينة معارض السيارات في الدوير المهندس غاندي سليمان أنه نتيجة لقرار العطلة الرسمية الأسبوعية وفترة الأعياد، وبغية منح فرصة أكبر لأصحاب مهنة بيع وشراء السيارات والمهن الملحقة بها في محافظتي دمشق وريف دمشق، تم تمديد فترة الاكتتاب على محاضر الفئة الأولى في سوق السيارات، وللمرة الأخيرة، وذلك تسهيلاً للمواطنين المكتتبين على المشروع.





وبين المهندس سليمان أنه تم تمديد الاكتتاب وبشكل نهائي للمرة الأخيرة على بيع المقاسم من الفئة الأولى بمختلف المساحات ولجميع المهن الملحقة، على أن يكون تاريخ انتهاء تقديم طلبات الاكتتاب ٣١/١/٢٠٢١، لافتاً إلى أن مكان الاكتتاب في مديرية الشؤون الإدارية/الديوان في مبنى محافظة ريف دمشق، معرجاً على أن التمديد جاء لمنح فرصة أكبر لأصحاب بيع وشراء السيارات والمهن الملحقة بها وتسهيلاً للمكتتبين على المشروع لكون عدد المكتتبين يتزايد وهناك إقبال على شراء المقاسم.





كما نوه بأهمية المشروع في إعادة الإعمار، حيث يهدف إلى تنظيم مهنة بيع وشراء السيارات في دمشق وريفها، ولتنظيم مهنة بيع السيارات وما يتبعها من مهنٍ مرتبطة، إذ كانت الصالات ووكالات السيارات منتشرة بشكل عشوائي وخاصة على مدخل مدينة دمشق، فكان المشروع لتجميع هذه الصالات في مدينة تقدم كل الخدمات.





كذلك أوضح سليمان أنه تمت الموافقة خلال الشهر الماضي على تنفيذ مشروع أعمال الصرف الصحي في مدينة معارض السيارات بالدوير، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المصادقة على العقد المبرم بين محافظة ريف دمشق والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع أعمال الصرف الصحي في مدينة معارض السيارات.







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