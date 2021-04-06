وكالة أمريكية: طريق جديد لحل الأزمة السورية
«لا تدعونا نجوع».. عوائل الفصائل الموالية لتركيا يتظاهرون
انفجار يستهدف موكب تشييع لـ”قسد” في الرقة.. حملات اعتقال بدير الزور.
روسيا وسوريا يحددان السبب الذي يمنع إنشاء مشروعات اقتصادية وتأمين فرص عمل للسوريين
انفجار واشتباكات متبادلة تشهدها جبهات ريف إدلب
انفجار شاحنة تنقل نفط في “رأس العين” على طريق يستخدم للتهريب
دمشق ترد على التقرير الخارجية الأمريكية: أكاذيب مأخوذة من منظمات إرهابية
خروج النسوية العربية من القمقم السلفي
تقرير أمريكي: واشنطن لا تنوي سحب جنودها من سوريا
الرئيس الأسد يترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية
تركيا تعاود قصف مناطق الشمال وتقطع الكهرباء عن ريف الحسكة
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي(داعش) في بادية تدمر بريف حمص
ميليشيا (قسد) تستولي على منازل قريبة من مهبط لحوامات الاحتلال الأمريكي في الحسكة
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر بريف درعا الغربي
عملية تبادل جثث في ريف الرقة.. وقسد تستعين مجدداً بـ “حزب العمال الكردستاني”

تكسي سرفيس في دمشق مبالغ خيالية!

 أصبح سائقو ما يطلقون على أنفسهم تكسي سرفيس يتقاضون مبالغ مختلفة بين العاصمة وريفها فإلى جرمانا 1500 ليرة وكذلك قدسيا والضاحية على حين وصلت إلى ثلاثة آلاف ليرة للراكب إلى جديدة عرطوز وصحنايا.

وتوقفت يوم الجمعة السابق أغلب سرافيس العاصمة وريفها عن العمل وضاعف بعض من عمل منها من أجرته التي يتقاضاها من الراكب فوصلت إلى مئتي ليرة على خط مزة جبل كراجات فيما تقاضى سائقون 1500 ليرة لنقل الركاب من السومرية إلى مضايا على حين أن أجرة الراكب لا تتعدى خمسمئة ليرة وفقا للتسعيرة النظامية

أوضح مدير تموين دمشق عدي شبلي أن دوريات التموين تقوم بعملها وتعمل على معالجة أي شكوى من المستهلك مشيراً إلى وجود هذه الدوريات في جميع محطات المحروقات لضبط عملها ومنع المتاجرة بالمادة من أجل وصولها لمستحقيها.