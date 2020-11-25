تفاصيل جديدة حول حادثة القتل في بشري بلبنان على يد شاب سوري

عقب موجة الغضب التي وقت أمس في منطقة بشري في بيروت، نتيجة مقتل شاب لبنان على يد آخر سوري، أنهت اليوم قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار المسح الميداني لمكان الجريمة التي وقعت أمس في البلدة.



ووقعت الجريمة التي أودت بالشاب اللبناني يوسف طوق بالقرب من منزله، حيث كان يعمل القاتل، كناطور لإحدى الفلل المحاذية لقطعة أرض يملكها القتيل.



وأظهرت التحقيقات الأولية أن القاتل أطلق في البداية رصاصتين من مسدس تركي عيار 9 مليمتراً باتجاه الضحية تبعها برصاصتين، في ما بقيت الطلقة الخامسة عالقة داخل المسدس.وبنتيجة التصويب المباشر على المجني عليه من مسافة قصيرة، فقد اخترقت الرصاصات الأربعة الكتف والخصر وتحت الإبط والصدر، وهي الإصابة التي أدت الى الوفاة الفورية بحسب تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.



وتم أيضاً العثور على فأس صغيرة الحجم في مكان الجريمة، لم يُعرف ما إذا كان الجاني قد استخدمها خلال الإشكال السريع الذي وقع بين الجاني والمجني عليه، بدليل وصول الأخير الى مكان الجريمة وركن سيارته من دون إطفاء محركها.



في المقابل، شهود عيان أشاروا إلى حريق صغير شب في الأرض التي يملكها طوق قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.



وتداول أمس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات "لآل طوق" في بشري وهم يداهمون منازل السوريين في البلدة، عقب وقوع الجريمة، وطردهم منها، مطالبين اليوم بطرد جميع السوريين خاج المنطقة.