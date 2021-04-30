تغنيك عن النظارات.. لكن ما محاذيرها؟ كل ما تريد معرفته عن عملية الليزك

يعتبر الليزك من الحلول الرائجة لتحسين الرؤية والاستغناء تماماً عن النظارات أو العدسات الطبية اللاصقة، في هذا التقرير سنجاوب عن أبرز الأسئلة المتعلقة بهذه العملية، إليكم كل ما ترغبون في معرفته:

ما هو الليزك؟



كلمة LASIK اختصار لـLaser-assisted in situ keratomileusis أو “تصحيح تحدب القرنية الموضعي بمساعدة الليزر”، وهو إجراء جراحي يساعد في تصحيح الرؤية سواء كان المريض يعاني من قصر أو طول النظر أو كان يعاني من عدم وضوح وضبابية الرؤية.



تعيد عملية الليزك تشكيل الأنسجة الموجودة في الجزء الأمامي من العين، وعلى الرغم من أن العين تحتفظ بالشكل الجديد للأنسجة مدى الحياة، فإن الرؤية مع ذلك قد تتراجع مع التقدم بالعمر، وهذا أمر طبيعي.



متى يتم اللجوء إلى عملية الليزك؟



عندما يضرب الضوء الطبقة الخارجية الشفافة من العين (القرنية)، فإنه ينحني بحيث يتركز في الجزء الخلفي من العين (الشبكية)، وهذا ما يسمى بانكسار الضوء.



لكن عندما لا ينحني الضوء ولا يتركز في الشبكية بشكل صحيح، تصبح الرؤية ضبابية في هذه الحالة، وهذا ما يسمى بـ”الخطأ الانكساري”.



ويمكن استخدام الليزك لتصحيح ثلاثة أنواع رئيسية من الأخطاء الانكسارية:



- قصر النظر: عندما تكون الرؤية جيدة في حال كنا ننظر إلى أشياء قريبة، ولكنها ضبابية في حال كنا ننظر إلى أشياء بعيدة.



- طول النظر: تكون الرؤية جيدة عندما ننظر إلى أشياء بعيدة، لكن الأشياء القريبة تبدو ضبابية.



- اللابؤرية: تنجم هذه الحالة عن عيب في شكل مقدمة العين، وتسبب الرؤية الباهتة.



تصحح عملية الليزك هذه الحالات باستخدام الليزر، وبعد العملية ينحني الضوء بشكل صحيح ويتركز على شبكية العين. والنتيجة هي رؤية واضحة سواء للأشياء القريبة أو البعيدة.



ما المدة التي تستغرقها عملية الليزك؟



يختلف ذلك من شخص إلى آخر، لكن وسطياً تستغرق عملية الليزك للعين الواحدة مدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة فقط.



وعادة ما تكون النتائج سريعة الظهور، إذ يتمكن المريض من الرؤية بشكل واضح للغاية بعد نحو 24 ساعة من إجراء العملية.



*كيف يتم إجراء عملية الليزك؟



ستكون مستيقظاً أثناء العملية، وقد يعطيك الطبيب دواء مهدئاً يساعدك على الاسترخاء. ولن تكون العملية مؤلمة، لكن قد تشعر ببعض الضغط أو الشد في عينك.



ونستطيع أن نلخص الخطوات الأساسية لعملية الليزك كما يلي:



· توضع قطرات مخدرة في كلتا العينين لتخديرهما.



· يتم فتح عينك بحامل للجفن.



· تبدأ العملية في الطبقة الخارجية من القرنية باستخدام الليزر. هذا هو الوقت الذي قد تشعر فيه ببعض الضغط وعدم الراحة.



بعد العملية، سيصف لك الطبيب قطرات خاصة للحفاظ على ترطيب العينين، وكذلك سيصف لك واقياً لتغطية العين وحمايتها.



كذلك يجب أن تزور الطبيب بعد أيام قليلة من العملية؛ للتأكد من عدم وجود مضاعفات ومن أن عينيك تلتئم جيداً.



عادةً ما يستغرق الأمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى تلتئم عينك تماماً وتستقر رؤيتك.



حتى ذلك الحين، لا يجب عليك وضع العدسات اللاصقة أو مكياج العيون. يجب أيضاً تجنب الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي وأحواض الاستحمام الساخنة والسباحة.



محاذير عملية الليزك



هناك بعض المخاطر والمضاعفات المحتملة لعملية الليزك:



1- قد تبطئ العدوى أو الكمية الزائدة من الدموع عملية الشفاء.



2- قد لا يتم شفاء القرنية بالكامل؛ مما يسبب مشاكل في الرؤية.



3- قد يصاب المريض بمتلازمة العين الجافة الشديدة، التي يمكن أن تسبب عدم الراحة ومشاكل في الرؤية، بسبب عدم إنتاج العين كميات كافية من الدموع.



4- مشاكل الرؤية طويلة المدى في الضوء الخافت: يمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبة الرؤية في الليل أو في الضوء الخافت.



5- قد تتم إزالة كثير من الأنسجة أو قليل منها، مما يعطي نتائج غير مثالية في نهاية الأمر.



6- فقدان البصر أمر نادر الحدوث، ولكن يمكن أن يحدث فقدان أو انخفاض في الرؤية.



ماذا تتوقع بعد الليزك؟



بعد العملية، قد يكون لديك واحد أو أكثر من الأعراض التالية التي تتحسن عادةً خلال الأسابيع إلى الأشهر التالية:

1- رؤية ضبابية

2- عيون جافة وحكة

3- حساسية للضوء

4- اضطرابات بصرية مثل الرؤية المزدوجة ورؤية وهج أو هالات.



من المهم جداً عدم فرك عينك بعد الليزك، لأن ذلك قد يعطل عملية الشفاء.



يعمل الليزك على إعادة تشكيل القرنية بشكل دائم. ومع ذلك، هذا لا يعني أن رؤيتك ستظل جيدة لبقية حياتك. إذ لا يمكن أن يوقف الليزك التغيرات الطبيعية التي تحدث في العين نتيجة الشيخوخة، وبالتالي حتى مع عملية الليزك قد يضعف بصرك مع التقدم بالعمر.



ففي سن الأربعين تقريباً، يحتاج معظم الناس إلى نظارات للقراءة، لأن الرؤية عن قرب تصبح ضبابية، بسبب قصر النظر الشيخوخي. ولا يمكن إصلاح هذه الحالة عن طريق الليزك.



إلى متى تستمر نتائج عملية الليزك؟



بالنسبة لغالبية الأشخاص الذين خضعوا لعملية الليزك، فالنتائج تستمر حتى نحو 10 سنوات بعد العملية.



لكن وجدت إحدى الدراسات أن 35% من الأفراد الذين خضعوا لعملية الليزك يحتاجون إلى إعادة العلاج على مدى 10 سنوات، وفقاً لما ورد في موقع Healthline.



إذا أصبحت رؤيتك ضبابية مرة أخرى لسبب ما، بعد إجراء عملية الليزك للمرة الأولى، فقد تتمكن من إجراء عملية تحسين الليزك حتى بعد مرور سنوات على عمليتك الأولى. ويعتمد ذلك على كمية الأنسجة التي تمت إزالتها أثناء الإجراء الأول والمقدار المتبقي.



متى تجب مراجعة الطبيب؟



راجِع طبيبك على الفور إذا حدث أي مما يلي بعد عملية الليزك:



- الرؤية تزداد سوءاً



- الشعور بالألم الشديد في العين



- تعرضت للضرب أو الوخز في العين التي أجريت لها العملية



* نصائح لاختيار طبيب الليزك



- عند اختيار طبيب لإجراء عملية الليزك، قد يساعدك التفكير في النقاط التالية:



- تحدث إلى الأصدقاء الذين خضعوا لعملية الليزك؛ لمساعدتك في اختيار الطبيب.



- اختر الطبيب الذي أجرى العديد من عمليات الليزك وحقق نسبة نجاح عالية.



- قارِن التكاليف واختر طبيباً ميسور التكلفة.



- تحقَّق بعناية من العيادات التي تعلن عن خصومات كبيرة على عمليات الليزك قبل أن تقرر إجراء عمليتك لديهم.



- الأهم من ذلك، اختر الطبيب الذي تشعر بالراحة معه وتثق به.