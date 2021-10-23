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تعامد الشمس على وجه “رمسيس الثاني” في معبد ” أبو سنبل”

توافدت أعداد كبيرة من السياح على معبد “أبو سنبل” لمشاهدة لحظة تعامد الشمس على وجه تمثال الفرعون رمسيس الثاني.

وذكرت صحيفة اليوم السابع أن 1270 زائرا بين أجانب ومصريين وعرب جاءوا لمشاهدة الظاهرة السنوية، علاوة على مشاركة “الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وعدد من سفراء الدول الأجنبية، ومسؤولي وقيادات محافظة أسوان”.

وجرى أثناء دخول الزائرين والسياح اتباع إجراءات وقائية مشددة للحماية من انتشار عدوى كورونا، كما تم “التشديد على ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد بين الزائرين، بجانب الإجراءات الأمنية المشددة بمداخل ومخارج المعبد”.

وكانت هذه المنطقة الأثرية قد أكملت الاستعدادات “لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل”.

ووصفت الصحيفة هذه الطقوس القديمة بأنها ظاهرة فرعونية فلكية فريدة “تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير”، لافتة إلى أنه ” تم تزويد المعبد بـ64 كاميرا مراقبة لتأمين المعبد ورصد حركة الزوار وتقديم كافة التسهيلات للضيوف، مع وضع سيارات جولف لنقل السائحين إلى داخل المعبد ومشاهدة الظاهرة، مع الدفع بوابات إلكترونية”.
اليوم السابع 