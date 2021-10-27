تصريحات قديمة لـ "قرداحي" تشعل أزمة بين لبنان والسعودية

أدى مقطع فيديو قديم لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إلى نشوب ما يشبه "الأزمة الدبلوماسية" بين لبنان والسعودية.



وظهر "قرداحي" في الفيديو، وهو يتحدث عن حرب اليمن، قائلاً: "إن الحـ.وثي لديه الحق بالدفاع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي".



وبدأت بوادر الأزمة مع قيام سفير المملكة في لبنان وليد البخاري، بإعادة نشر تغريدة تتحدث عن إثارة تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي في المقطع لأزمة دبلوماسية بين البلدين.



مقطع الفيديو، وما رافقه من جدل كبير على مواقع التواصل، استدعى صدور بيان من وزير الإعلام جورج قرداحي، يقول إن "المقطع مجتزأ من مقابلة أجريت مع قناة الجزيرة اونلاين، في برنامج (برلمان الشباب)".



وذكر البيان أن المقابلة قديمة، من شهر آب الماضي، أي قبل تعيين "قرداحي" وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي، وأضاف: " لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة إلى السعودية أو الامارات اللتين أكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".



من جانبه، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي رفضه التام لتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي عن دور السعودية والإمارات في حرب اليمن.



وقال "ميقاتي" في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام سعودية، "إن لبنان متمسك بالروابط العربية"، ومؤكداً إدانته لأي تدخل في الشؤون السعودية الداخلية من أية جهة.



وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام لبنانية نقلاً عن مصدر سعودي إن تصريحات "قرداحي" قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية حادة بين لبنان والسعودية، بمعزل عن توقيتها، فهي تدل بحسب المصدر على "نيات مطلقها".



يشار إلى أن جورج قرداحي كان حضر قبل شهر الذكرى الـ 30 لإطلاق قناة "إم بي سي" الممولة من الحكومة السعودية، مع حديث عن بدء صفحة جديدة بين الطرفين، بعد خلافات بينهما، أفرزتها مواقف "قرداحي" من الحرب السورية.