تصريحات روسية بشأن إدلب: لا يمكننا بقبول هذا الوضع

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، أن “الإرهابيين” يواصلون استخدام المدنيين في إدلب دروعا بشرية.



وقال إنهم يستهدفون مواقع الجيش السوري، وأنه لا يمكن القبول بهذا الوضع.



وأصاف سيرومولوتوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية اليوم: “إن الإرهابيين يستخدمون المدنيين في إدلب كدروع بشرية ويستهدفون مواقع الجيش العربي السوري”.



وأضاف إنهم “يحاولون باستمرار مهاجمة القاعدة الروسية في حميميم باستخدام طائرات بدون طيار، وبطبيعة الحال لا يمكننا قبول هذا الوضع وشركاؤنا يعرفون ذلك”.



وبحسب سيرومولوتوف، فإن روسيا ساهمت بـ “دحر الإرهاب الدولي”في سوريا.