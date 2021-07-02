تزويد الشاحنات المبردة المتوقفة في معبر نصيب بالمازوت

وزع فرع الشركة العامة للمشتقات البترولية بدرعا 40 ألف ليتر مازوت على الشاحنات والسيارات المبردة المتوقفة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.



وبين مدير فرع الشركة المهندس نعيم الجبر، أنه بناء على مقترح من لجنة المحروقات في المحافظة تم تأمين 40 ألف ليتر من مادة المازوت لتزويد 400 شاحنة وسيارة مبردة متوقفة في المعبر بكمية 100 ليتر لكل سيارة مشيراً إلى أن التوزيع تم بالاتفاق مع محطات الوقود في المحافظة التي نقلت المازوت بصهاريجها الخاصة.



من جانبه بين مدير جمارك نصيب حسين مصطفى أن الأزمة شارفت على الانتهاء حيث يتم إدخال ما لا يقل عن 100 شاحنة وسيارة مبردة يومياً إلى الأردن وهو ما يعني أنه خلال 4 أيام ستدخل كل السيارات والشاحنات إلى الجانب الأردني.



وكانت نحو 850 سيارة وشاحنة تحمل الخضار والفواكه المتجهة إلى الخليج توقفت ضمن المنطقة الفاصلة بين جانبي معبر نصيب جابر الحدودي منذ 21 حزيران الماضي بانتظار دخولها إلى معبر جابر الأردني بعدما أنهت كل أوراقها وإجراءات مغادرتها من الجانب السوري