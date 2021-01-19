تربية دمشق تدعو المقبولين بمسابقة العقود من الفئة الأولى لاستكمال أوراقهم الثبوتية

دعت مديرية تربية دمشق المقبولين في مسابقة العقود من الفئة الأولى (الدفعة الثانية) لاستكمال تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة.



وتتضمن الأوراق المطلوبة بحسب بيان للمديرية (إخراج قيد مدوناً عليه لم يطرأ أي تعديل على المواليد وورقة غير محكوم وغير عامل وشهادة صحية).



ونوهت المديرية إلى وجوب تقديم وثيقة حياة جامعية لحملة الإجازة الجامعية التي مدة الدراسة فيها 5 سنوات.



وفي سياق متصل دعت مديرية تربية ريف دمشق المقبولين للتعاقد من الفئة الأولى (الدفعة الأولى) والذين تقدموا بأوراقهم الثبوتية المطلوبة للتعاقد الى التوجه إلى المجمعات الإدارية المعينين لصالحها لتوقيع صك العقد خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 و20 و21 من شهر كانون الثاني الجاري.



وكانت وزارة التربية أصدرت في الـ 16 من أيلول الماضي أسماء المقبولين من حملة الإجازة الجامعية في المسابقة التي أعلنت عنها في تشرين الثاني من عام 2019 للتعاقد مع عدد من المواطنين من حملة الشهادات الجامعية للعمل في مدارس المجمع التربوي أو المنطقة التعليمية بموجب عقود سنوية.