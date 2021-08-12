من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس
سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة
المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي
الاحتلال الأمريكي يخرج 80 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق
بعد شهرين من قطع المياه عن الحسكة.. اتفاق روسي- تركي لحل المشكلة
قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوريا في بغداد؟
ميليشيا (قسد) تداهم أقساماً في مخيم الهول للاجئين وتخطف خمسة من قاطنيه
الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف قرية الهوشرية بريف حلب الشمالي
الجيش يقصف نقطة تركية في إدلب
صناعي: هناك هجرة خيالية إلى مصر من الصناعيين لهذه الأسباب

تدفقات الغاز الروسي إلى الصين سترتفع بأكثر من 50% بنهاية العام

قالت وكالة أنباء "الصين الجديدة" (شينخوا) أمس الأربعاء، إنَّ المعدَّل اليومي لتدفقات الغاز الطبيعي الروسي، في خطِّ أنابيبٍ يصل إلى الصين، من المتوقع أن يرتفع بأكثر من 50% بحلول نهاية العام الحالي 2021 .

ونقلت الوكالة عن مسؤولٍ في شركة خطوط الأنابيب الصينية (بايب تشاينا) قوله إن المعدل اليومي الحالي البالغ 28 مليون مترٍ مكعبٍ وسيرتفع إلى 43 مليون مترٍ مكعبٍ بنهاية العام، مما يضمن إمداداتٍ للشتاء والربيع بما يشمل دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية في شباط/فبراير القادم.

وقال التقرير إن خط الأنابيب المسمى "طريق الشرق" نقل أكثر من 10 مليارات مترٍ مكعبٍ من الغاز الروسي إلى الصين، منذ بدأ تشغيله في كانون الأول/ديسمبر من العام 2019 .

وفي الصين، اكتمل بالفعل القطاعان الشمالي والأوسط من خط الأنابيب، في حين من المنتظر أن ينتهي القطاع الجنوبي بحلول عام 2025، مما سيسمح للمشروع بالوصول إلى طاقته المزمعة البالغة 38 مليار مترٍ مكعبٍ سنوياً.