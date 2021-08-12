تدفقات الغاز الروسي إلى الصين سترتفع بأكثر من 50% بنهاية العام

قالت وكالة أنباء "الصين الجديدة" (شينخوا) أمس الأربعاء، إنَّ المعدَّل اليومي لتدفقات الغاز الطبيعي الروسي، في خطِّ أنابيبٍ يصل إلى الصين، من المتوقع أن يرتفع بأكثر من 50% بحلول نهاية العام الحالي 2021 .



ونقلت الوكالة عن مسؤولٍ في شركة خطوط الأنابيب الصينية (بايب تشاينا) قوله إن المعدل اليومي الحالي البالغ 28 مليون مترٍ مكعبٍ وسيرتفع إلى 43 مليون مترٍ مكعبٍ بنهاية العام، مما يضمن إمداداتٍ للشتاء والربيع بما يشمل دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية في شباط/فبراير القادم.



وقال التقرير إن خط الأنابيب المسمى "طريق الشرق" نقل أكثر من 10 مليارات مترٍ مكعبٍ من الغاز الروسي إلى الصين، منذ بدأ تشغيله في كانون الأول/ديسمبر من العام 2019 .



وفي الصين، اكتمل بالفعل القطاعان الشمالي والأوسط من خط الأنابيب، في حين من المنتظر أن ينتهي القطاع الجنوبي بحلول عام 2025، مما سيسمح للمشروع بالوصول إلى طاقته المزمعة البالغة 38 مليار مترٍ مكعبٍ سنوياً.