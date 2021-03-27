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تخفيض مخصصات حماة إلى 5ر6 طلبات مازوت و10 بنزين باليوم

خفّضت وزارة النفط والثروة  المعدنية  مخصصات محافظة حماة من المازوت لتصبح 5ر6 طلبات فقط  ، ومن البنزين لتصبح 10 طلبات  فقط. 

وبيّنَ  عضو  المكتب  التنفيذي  لقطاع  المحروقات  ثائر  سلهب  أن ذلك أسهم بتفاقم الأزمة  ،  حيث طلبات المازوت لاتكفي حاجة  وسائط  النقل  العامة العاملة بالمازوت  ،  ولا حتى  الأفران  أو المشافي أو المعامل الإنتاجية التي تعمل بنظام الورديات الثلاث كالحديد والإسمنت  والبورسلان  ، إضافة  إلى آبار مياه الشرب بالأرياف. 

وأوضح  أن طلبات البنزين أيضًا لاتكفي حاجة المحافظة ولو  بالحد الأدنى  .
 ووكانت طلبات المازوت المخصصة للمحافظة نحو 24 طلبًا باليوم خفضت خلال هذا الشهر عدة مرات لتستقر عند 14 طلبًا ثم إلى 5ر6 مؤخرًا  . 

والبنزين من 22 طلبًا باليوم خفضت إلى 15 ثم 13 ومؤخرًا إلى 10طلبات فقط.