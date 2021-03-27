تخفيض مخصصات حماة إلى 5ر6 طلبات مازوت و10 بنزين باليوم

خفّضت وزارة النفط والثروة المعدنية مخصصات محافظة حماة من المازوت لتصبح 5ر6 طلبات فقط ، ومن البنزين لتصبح 10 طلبات فقط.



وبيّنَ عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات ثائر سلهب أن ذلك أسهم بتفاقم الأزمة ، حيث طلبات المازوت لاتكفي حاجة وسائط النقل العامة العاملة بالمازوت ، ولا حتى الأفران أو المشافي أو المعامل الإنتاجية التي تعمل بنظام الورديات الثلاث كالحديد والإسمنت والبورسلان ، إضافة إلى آبار مياه الشرب بالأرياف.



وأوضح أن طلبات البنزين أيضًا لاتكفي حاجة المحافظة ولو بالحد الأدنى .

ووكانت طلبات المازوت المخصصة للمحافظة نحو 24 طلبًا باليوم خفضت خلال هذا الشهر عدة مرات لتستقر عند 14 طلبًا ثم إلى 5ر6 مؤخرًا .



والبنزين من 22 طلبًا باليوم خفضت إلى 15 ثم 13 ومؤخرًا إلى 10طلبات فقط.