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تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي

تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي

تم اليوم تحرير الأسيرين السوريين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان من أهالي محافظة القنيطرة وذلك في إطار جهود الدولة السورية لتحرير مواطنيها من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة سانا أنه استكمالاً لعملية التبادل التي بدأت أمس بوساطة روسية تم تحرير الأسيرين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان وعادا إلى بلداتهما في محافظة القنيطرة.

وجرى أمس تحرير المناضلة نهال المقت ضمن العملية نفسها التي شملت اطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت بطريق الخطأ إلى الأراضي السورية - منطقة القنيطرة وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية