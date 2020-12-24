تأسيس شركة جديدة للدفع الإلكتروني

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على النظام الأساسي لـ”شركة بترا مونيتكس”، والتي يحق لها تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بكافة الوسائل المتاحة ولكافة أنواع الخدمات، ويبلغ رأسمالها الحالي مليار ليرة سورية.



ويحق للشركة أيضاً إصدار وإعداد وتنظيم ومعالجة بطاقات الدفع الائتمانية والمدفوعة مسبقاً بأنواعها، وامتلاك وإدارة وصيانة شبكات أجهزة الصراف الآلي، وتغذية الصرافات الآلية الخاصة بالشركة أو المصارف العاملة في سورية.





ويمكن للشركة امتلاك وإدارة وصيانة شبكات أجهزة قبول بطاقات الدفع بأنواعها للشركات أو المصارف العاملة، وإدارة بطاقات الدفع المحلية والعالمية بأنواعها بالتعاون مع المصارف العاملة في سورية، بحسب القرار الذي اطلع عليه “الاقتصادي”.



ومن الشركات المرخصة في سورية لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني، “إي – ليرة” التي تأسست تموز الماضي برأسمال 254 مليون ليرة، و”بلينك” تأسست حزيران 2020 برأسمال 300 مليون ليرة، و”سما” المؤسسة في أيلول 2017 برأسمال 25 مليون ليرة.



ويضاف إلى الشركات المذكورة، “شركة المدفوعات الإلكترونية كاش لس” المؤسسة في أيار 2017، برأسمال 10 ملايين ليرة، و”المهارات للدفع الإلكتروني” التي تأسست في آب 2014 برأسمال 50 مليون ليرة.



وحدّدت “رئاسة مجلس الوزراء” في آب 2019 شروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني في سورية، وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة.



وأطلقت “السورية للمدفوعات الإلكترونية” نظام دفع إلكتروني خاص بها في 14 نيسان 2020، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها “وزارة المياه” و”محافظة دمشق” و”وزارة الداخلية”.



وتربط السورية للمدفوعات بين الجهات العامة ومصدري الفواتير وبين المصارف الحكومية والخاصة، لتقوم المصارف بعملية الدفع عن المواطن، لذا من الضروري وجود حساب مصرفي للمواطن لدى أحد المصارف المرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني.







الاقتصادي