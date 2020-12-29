بينهم ألمانيا.. إيران تحدد المتهمين باغتيال سليماني

حددت السلطات الإيرانية 48 متهماً، شاركوا في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، بضربة جوية نفذتها الولايات المتحدة على موكبه في العراق.



وقال أمين لجنة حقوق الإنسان بالسلطة القضائية، علي باقري، إنه تم مطالبة الدول المتورطة نوعاً ما في الاغتيال بتقديم المعلومات والوثائق إلى الجهاز القضائي الإيراني.



وأضاف باقري، أن آخر دولة كانت ألمانيا، مشيراً إلى أن معلومات حصلت عليها إيران تفيد بتورط القاعدة الأمريكية (رامشتاين) في ألمانيا في تبادل المعلومات بين الطائرات الأمريكية المسيرة التي اشتركت في اغتيال سليماني.



يشار إلى أن طائرة أمريكية مسيرة، استهدفت سيارة سليماني، خارج مطار بغداد، في كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى استشهاده على الفور.