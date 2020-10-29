بمساحة تزيد عن 120 دونم.. مدينة صناعية جديدة في جبلة

كشف المهندس أحمد قناديل رئيس مجلس مدينة جبلة أن مجلس المدينة أنهى كافة الأمور المتعلقة بالبدء بالمنطقة الصناعات الحرفية الجديدة والتي تقع بجانب معمل غزل جبلة الجديد.



وأردف قناديل أن المنطقة الصناعية الجديدة يمكنها استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتتموضع على مساحة تزيد على 123 دونماً، موضحاً أن الهدف من المشروع تشجيع التوسع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أنه سيكون منطقة حاضنة وجاذبة للصناعيين ومستقطبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الصغيرة.



وبين قناديل أن مجلس المدينة سيقوم بتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين من استملاك أراضي المنطقة الصناعية الجديدة حيث سيقوم بإنشاء مساكن بديلة لهم بالتعاون والاتفاق مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية التي ستقوم بإنشاء هذه المساكن في بداية عام 2021 .



جدير بالذكر أنه تم استملاك منطقة الصناعات المتوسطة الجديدة في جبلة منذ عام 2011 بموجب 17766 وقد تقدم الأهالي باعتراض لمحافظ اللاذقية على قيم الاستملاك الزهيدة للمنازل والأراضي والأشجار، وطالبوا بإنصافهم وتخفيف الأضرار عنهم.



وكان اعتراض الأهالي قد أثمر عن تشكيل لجنة من المحافظة برئاسة نائب المحافظ وبعد عدة لقاءات واجتماعات مع المتضررين ومجلس مدينة جبلة، وتم إقرار منح المتضررين المكتسحة منازلهم منازل بديلة وتنظيم ما تبقى من العقارات المستملكة مع أفضلية التخصص بمقاسم حرفية ضمن المنطقة.





أثر برس