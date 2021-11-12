بلدية لبنانية تصدر تعميماً يحدد أجور السوريين ويمنعهم من “استقبال الضيوف”

أصدرت بلدية “رأس بعلبك” بمحافظة البقاع شمال لبنان تعميماً نشرته صفحات ومواقع إخبارية يحدد ساعات العمل والأجور اليومية المتعلقة باللاجئين السوريين القاطنين في المنطقة، إضافة لمنعهم من استقبال الضيوف، وفرض حظر للتجوال خلال ساعات الليل.



وفي التفاصيل، فإن الأجرة اليومية للعامل السوري في المنطقة حدّدها التعميم ب 40 ألف ليرة لبنانية، أي أقل من “2 دولار” في اليوم، وأجرة العاملة السورية في المنازل 10 آلاف ليرة لبنانية في الساعة الواحدة، ما يعادل “نصف دولار”.



كما قالت البلدية في التعميم: “يُمنع منعاً باتاً على السوريين القاطنين في البلدة أن يستقبلوا ليلاً ضيوفاً في منازلهم من خارج البلدة”، إضافة ل “منع تجوال السوريين بعد الساعة السابعة مساءً لغاية السادسة صباحاً”، وطالبت بالالتزام بالتعميم “تحت طائلة المسؤولية”.



يذكر أن السوريين في لبنان يتعرضون لمضايقات وتمييز عنصري من بعض الأطراف اللبنانية، حيث سجلت حالات متعددة لإهانة السوريين بأوصاف واتهامات عدا عن التهجمات التي تحدث بين الفينة والأخرى والتي أودت بحياة عدد من السوريين.