بعد 900 عاما من الخمود .. ثوران بركان في أيسلندا

ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس الأيسلندية، بعد 900 عاما من الخمود وعشرات الآلاف من الزلازل الصغيرة التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.



وقال مكتب الأرصاد الجوية في أيسندا إن “بركان فاغرادالسفيال ثار في شبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوب غربي العاصمة، في أعقاب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة”ن وفق ما نقلت “رويترز”.



وتسبب ثوران البركان بإنشاء منطقة حظر طيران في المنطقة، ونصح السكان والناس بالابتعاد عنها حيث تنير سماءها سحابة حمراء متوهجة.



وتعد شبه الجزيرة الواقعة جنوب غربي العاصمة ريكيافيك بؤرة زلزالية ساخنة، حيث شهدت ما لا يقل عن 40 ألف زلزال في الأسابيع الأخيرة، وهي قفزة هائلة من الزلازل التي يتراوح عددها بين 1000 و3000 زلزال يتم تسجيلها سنوياً منذ العام 2014.



يشار إلى أن البركان يقع ضمن ما يسمى “نظام كريسوفيك البركاني”، وهو نظام غير نشط منذ 900 عام، في حين أن آخر ثوران في شبه جزيرة ريكيانيس يعود إلى ما يقرب من 800 عام، وفقاً لمكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي.



يذكر أن آيسلندا شهدت في 2010، ثورانا بركانيا تسبب بتعليق أكثر من 900 رحلة جوية، إضافة إلى تشريد مئات المواطنين من منازلهم.